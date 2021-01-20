В Киеве резко дешевеет "вторичка". Ежегодно ценник опускается на 10%

На столичном вторичном рынке недвижимости наблюдается удешевление устаревшего жилья, построенного в 60-70-х годах прошлого столетия. Например, это “чешские проекты” в таких столичных районах, как Оболонь и Троещина.

“Это жилье понемногу теряет в своей стоимости”, – заявил в комментарии для UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

По его оценкам, падение стоимости в указанном сегменте составляет приблизительно по 10% ежегодно. Все зависит от состояния такой категории недвижимости.

Данную тенденцию усиливает и то, что застройщики сдают новые дома с невыкупленными квартирами. Тогда как раньше на “первичке” квартиры раскупались еще до сдачи объекта. То есть на рынке предложение заметно превышает спрос, подчеркнул руководитель Greenol.

Он отметил, что еще более старый жилищный фонд – “хрущевки” и “сталинки” – дешевеют еще более стремительными темпами. По его словам, рано или поздно к ним “доберутся программы по реновации” и такие дома будут снесены.

Отметим, что в 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки, по прогнозам экспертов, вырастет примерно на 20%.

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