В Украине мужчина создал нелегальные онлайн-кинотеатры: он «заработал» 2,5 млн гривен

В Ивано-Франковске разоблачили мужчину, который незаконно транслировал фильмы и сериалы без согласия правообладателей. Он нарушил авторские права четырех иностранных кинокомпаний.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Установлено, что 26-летний местный житель создал и администрировал два нелегальных онлайн-кинотеатра. Мужчина давал доступ к просмотру фильмов без разрешения правообладателей. Заработок получал от рекламы на сайтах.
Предполагается, что таким образом он заработал свыше 2,5 миллиона гривен. Дома у фигуранта нашли компьютерную технику, на которой он работал. Изъятое направили на экспертизу.
Злоумышленнику скоро сообщат о подозрении. За нарушение авторских прав ему грозит до двух лет лишения свободы.
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