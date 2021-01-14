В Украине мужчина создал нелегальные онлайн-кинотеатры: он «заработал» 2,5 млн гривен

В Ивано-Франковске разоблачили мужчину, который незаконно транслировал фильмы и сериалы без согласия правообладателей. Он нарушил авторские права четырех иностранных кинокомпаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что 26-летний местный житель создал и администрировал два нелегальных онлайн-кинотеатра. Мужчина давал доступ к просмотру фильмов без разрешения правообладателей. Заработок получал от рекламы на сайтах.

Предполагается, что таким образом он заработал свыше 2,5 миллиона гривен. Дома у фигуранта нашли компьютерную технику, на которой он работал. Изъятое направили на экспертизу.

Злоумышленнику скоро сообщат о подозрении. За нарушение авторских прав ему грозит до двух лет лишения свободы.