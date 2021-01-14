Кабмин опубликовал постановление об ограничении цены на газ для населения

Правительство опубликовало постановление №25 от 18 января 2021 года, которое предусматривает введение предельной цены на газ для населения в 6,99 грн за кубометр с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Отмечается, что Кабмин ограничил цену на газ для населения путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Это постановление расширили следующим абзацем: «Установить с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком «последней надежды», на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)».

Кроме этого, правительство, для установления предельной цены на газ, внесло его в список социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Также Кабмин расширил постановление №809 от 30 сентября 2015 года, утверждающее порядок отбора поставщика «последней надежды», что обязывает его не превышать установленную предельную цену продажи газа.