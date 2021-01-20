60% малых предпринимателей не видят смысла в январском локдауне – опрос ЕБА

62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во введении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры слишком жесткими.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
При этом, только 14% опрошенных считают январские ограничения адекватными ситуации или мягкими.
«Из-за внедрения нового локдауна 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% – сокращают заработную плату, 10% – частично сокращают штат, 9% – будут закрывать бизнес.
Только 9% сообщили, что не испытывают влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн", — говорится в сообщении.
В то же время только 36% опрошенных малых предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой (государственная финансовая помощь в размере 8 тыс гривень).
Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить полученную финансовую помощь:
«Большинство предпринимателей, подтвердившие выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления, еще 19% – через две недели или больше, 13% – через 1−3 дня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеПозавчера, 21:30 - 4483 8
Власти намерены увеличить ВВП вдвое за 10 летВчера, 19:30 - 293 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)Вчера, 03:33 - 10534 7
Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергииВчера, 17:00 - 934 4
Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавирусаВчера, 19:41 - 383 3
"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условияВчера, 13:00 - 38787 2
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)Вчера, 10:01 - 12673 3
С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налоговВчера, 14:30 - 12159
monobank стал участником платежной системы Western UnionВчера, 12:50 - 6019
Застройщик ЖК "София Киевская" банкрот: власти обещают помощь инвесторамВчера, 12:45 - 2290
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюПозавчера, 11:04 - 397
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1080 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1451 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 704
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1430