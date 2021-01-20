60% малых предпринимателей не видят смысла в январском локдауне – опрос ЕБА

62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во введении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры слишком жесткими.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

При этом, только 14% опрошенных считают январские ограничения адекватными ситуации или мягкими.

«Из-за внедрения нового локдауна 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% – сокращают заработную плату, 10% – частично сокращают штат, 9% – будут закрывать бизнес.

Только 9% сообщили, что не испытывают влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн", — говорится в сообщении.

В то же время только 36% опрошенных малых предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой (государственная финансовая помощь в размере 8 тыс гривень).

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить полученную финансовую помощь:

Оплата заработной платы работникам;

Оплата аренды;

Оплата коммунальных платежей.

«Большинство предпринимателей, подтвердившие выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления, еще 19% – через две недели или больше, 13% – через 1−3 дня.