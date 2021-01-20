Названы самые надежные автомобили по версии американского журнала

Ежегодные исследования американского журнала Consumer Reports выявляют модели, которые доставят владельцам меньше проблем. Исследование основано на данных, собранных в отношении 329 000 автомобилей.

Исходя из этого анализа, составлен список моделей, которые, по прикидкам аналитиков, являются наименее проблемными. Они представлены, начиная с самых надежных.

Лидером списка стала Toyota Prius, набравшая в рейтинге 93 балла.

Вторая и третья строка-Lexus NX и Buick Encore (перелицованный Opel Mokka) с 91 баллом каждая.

Toyota Prius Prime заслужила 88 баллов.

Hyundai Kona – 87 баллов.

Audi A5 и Audi A4 набрали по 86 баллов.

*И замкнула рейтинг надежности Mazda CX-5 с 85 баллами.

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