Названы самые надежные автомобили по версии американского журнала

Ежегодные исследования американского журнала Consumer Reports выявляют модели, которые доставят владельцам меньше проблем. Исследование основано на данных, собранных в отношении 329 000 автомобилей.
Исходя из этого анализа, составлен список моделей, которые, по прикидкам аналитиков, являются наименее проблемными. Они представлены, начиная с самых надежных.
Лидером списка стала Toyota Prius, набравшая в рейтинге 93 балла.
Вторая и третья строка-Lexus NX и Buick Encore (перелицованный Opel Mokka) с 91 баллом каждая.
*И замкнула рейтинг надежности Mazda CX-5 с 85 баллами.
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