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Названы самые надежные автомобили по версии американского журнала

Названы самые надежные автомобили по версии американского журнала

Ежегодные исследования американского журнала Consumer Reports выявляют модели, которые доставят владельцам меньше проблем. Исследование основано на данных, собранных в отношении 329 000 автомобилей.

Исходя из этого анализа, составлен список моделей, которые, по прикидкам аналитиков, являются наименее проблемными. Они представлены, начиная с самых надежных.

Лидером списка стала Toyota Prius, набравшая в рейтинге 93 балла.

Вторая и третья строка-Lexus NX и Buick Encore (перелицованный Opel Mokka) с 91 баллом каждая.

  • Toyota Prius Prime заслужила 88 баллов.
  • Hyundai Kona – 87 баллов.
  • Audi A5 и Audi A4 набрали по 86 баллов.

*И замкнула рейтинг надежности Mazda CX-5 с 85 баллами.

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По материалам Телеканал 24
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