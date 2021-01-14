Газпром бронирует мощности на уровне текущей прокачки

Российский Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки.
Об этом говорят результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.
На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 110 млн куб. м в сутки.
На платформе RBP 18 января бронировали дополнительные транзитные мощности на февраль. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки.
Отмечается, что в период с 1 по 16 января Газпром прокачал через Украину в среднем по 124,4 млн куб. м в сутки. В начале января российская компания резко снизила транзит газа через Украину.
Нафтогаз является компанией-организатором транспортировки газа и по заказу Газпрома бронирует у ООО Оператор ГТС Украины необходимые мощности ГТС.
Подписанное в 2019 году соглашение между Нафтогазом и Газпромом предусматривает бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа на уровне 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
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