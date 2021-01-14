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Мировые фондовые индексы упали на фоне неопределенности из-за COVID-19

Мировые фондовые индексы упали на фоне неопределенности из-за COVID-19

Мировые рыночные индексы начали неделю падением из-за потери надежды на скорое экономическое восстановление во время пандемии коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщает Reuters.

Европейский индекс STOXX 600 начал неделю падением на 0,3%.

Немецкий индекс DAX упал на 0,2%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB – на 0,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,1%.

В Японии индекс Nikkei потерял 0,8% с начала понедельника.

Отмечается, что падение фондовых рынков происходит на фоне региональных локдаунов и сомнений в быстром экономическом восстановлении.

Цены на нефть снизились в понедельник, 18 января, из-за сомнений трейдеров относительно восстановления спроса на нее в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире.

По состоянию на утро 18 января в мире с начала пандемии подтверждено 95 484 666 случаев коронавируса. При этом количество умерших от болезни составляет 2 039 695, а выздоровели от COVID-19 68 189 961 человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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