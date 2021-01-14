Фонд гарантирования выставляет на аукцион пул активов Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 января 2021 года в очередной раз выставит на аукцион пул активов ПУАО «Фидобанк» по стартовой цене в 45,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Отмечается, что в пул активов вошли 34 права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическим лицом, а также 350 позиций дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности. Общая сумма долга по активам в составе пула составляет 1,3 млрд грн. Ранее эти активы уже многократно выставлялись на продажу на аукционе – индивидуально и в пуле, в частности, дважды в таком же составе пула, но пока не были проданы из-за отсутствия покупателей.
Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.Продажи.
Начальная цена лота – 45,4 млн грн. Участие в торгах могут принять юридические и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.
Национальный банк Украины 18 июля 2016 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПУАО «Фидобанк».
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