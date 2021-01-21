Государственная налоговая служба в Киевской области рассказывает, какие ставки НДФЛ действуют в 2021 году.
Ставка налога составляет 18% базы налогообложения относительно доходов:
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