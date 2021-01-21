Государственная налоговая служба в Киевской области рассказывает, какие ставки НДФЛ действуют в 2021 году.

Ставка налога составляет 18% базы налогообложения относительно доходов:

начисленных в форме заработной платы и начисляемых по гражданско-правовым договорам;

пассивные доходы: проценты, роялти и т. д;

дивиденды, начисленные по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, которая превышает сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога;

выигрыши и призы;

иностранные доходы;

Читайте также: Как перейти на единый счет для уплаты налогов

продажа физическим лицом – нерезидентом более одного раза в год дома, квартиры, дачи, земельного участка в пределах норм, а также объектов, находящихся в собственности менее трех лет;

продажа (обмен) в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства;

продажа физическим лицом – нерезидентом более одного раза в год легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, или продажа других объектов движимого имущества;

наследство от наследодателя-нерезидента, или которое наследуется наследником нерезидентом;

налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем на общей системе налогообложения;

налогообложение доходов, полученных физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

Ставка налога составляет 9% базы налогообложения относительно доходов:*

дивидендов по акциям и / или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль.

Ставка налога составляет 5% базы налогообложения относительно доходов:*

дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленных резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционными сертификатами, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования).

продажа более одного раза в год дома, квартиры, дачи, земельного участка в пределах норм, и продажа объектов, находящихся в собственности менее трех лет.

продажа (обмен) в течение отчетного (налогового) года второго объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда.

наследование наследниками, не являющимися членами семьи первой и второй степеней родства.

Ставка налога составляет 0% базы налогообложения относительно доходов:*

продажа один раз в год дома, квартиры, дачи, земельного участка в пределах норм, находящихся в собственности свыше трех лет (для резидентов и нерезидентов).

продажа один раз в год легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда (для резидентов и нерезидентов).

наследование членами семьи наследодателя первой и второй степени родства.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫