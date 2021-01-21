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"Революция роботов": в мире в ближайшие пять лет работу потеряют 85 млн человек

"Революция роботов": в мире в ближайшие пять лет работу потеряют 85 млн человек

Эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет.

Некоторые изменения произойдут в результате пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом, сообщает Центр новостей ООН.

Автоматизация

По мнению экспертов, автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс лишь ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 млн человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.

“Революция роботов”

Также эксперты прогнозируют, что одновременно в результате “революции роботов” на глобальном рынке труда будет создано 97 млн новых рабочих мест. Большинство из них, соответственно, – в сфере искусственного интеллекта. Многие новые должности будут связаны также с созданием контента для социальных сетей. Среди других сфер деятельности, перспективных с точки зрения поиска работы – “зеленая экономика”, сфера услуг, маркетинг, сфера продаж и инженерное дело.

Аналитическое мышление, креативность и гибкость

Именно эти качества в ближайшие пять лет работодатели больше всего будут ценить у своих сотрудников. Также соискателям работы не повредят стрессоустойчивость и обучаемость.

Переподготовка кадров

Почти половине всех работников в мире нужно будет пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Именно на дополнительном обучении сотрудников сосредоточат свои усилия наиболее конкурентоспособные компании.

Удаленная работа

Примерно 84% работодателей в ближайшие пять лет переведут часть своих сотрудников на удаленную работу. Речь идет примерно о 44% рабочей силы. При этом некоторые руководители считают, что это может негативно отразиться на производительности труда, и сотрудникам понадобится время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

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По материалам Газета по-Украински
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