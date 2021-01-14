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Объем иностранных инвестиций составляет почти 50 миллиардов долларов

Объем иностранных инвестиций составляет почти 50 миллиардов долларов

По состоянию на сегодня общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 49 миллиардов долларов.

Об этом заявил исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач в эфире Апостроф TV.

По его словам, сейчас происходит много позитивных изменений, таких как: земельная реформа, прозрачные аукционы по приватизации, либерализация спиртовой отрасли, концессионные соглашения, начало масштабной диджитализации государственных услуг, принятие законов о внутреннем водном транспорте и государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Но и наряду с этим он отметил, что есть проблемы, которые всегда поднимаются в разговоре с инвесторами. По его словам, это суды, коррупция и монополии.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”, поданный Президентом Владимиром Зеленским.

По материалам Економічна Правда
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