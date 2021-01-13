Одесские налоговики разоблачили теневую схему вывода в теневой оборот 68 миллионов госсредств

Работники облуправления Налоговой службы и облпрокуратуры разоблачили схему вывода одесским предприятием в теневой оборот и легализации 68 млн грн государственных средств.

Об этом сообщает пресс служба ГНС.

“В Одесской области налоговики совместно с работниками областной прокуратуры разоблачили схему вывода государственных средств в объеме более 68 млн грн в теневой оборот и возможного неправомерного предоставления налоговой выгоды путем безосновательного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС, обнаружили финансовые операции с признаками легализации доходов. В частности, путем перечисления средств на счета нерезидентов без фактического ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Украины и получения обратной беспроцентной финансовой помощи.

На данный момент материалы переданы для расследования органам Национальной полиции.