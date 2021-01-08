0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 213 0

Киевские таможенники изъяли валюты более чем на 1 млн грн у украинки, которая возвращалась из ОАЭ

Киевские таможенники изъяли валюты более чем на 1 млн грн у украинки, которая возвращалась из ОАЭ

Киевские таможенники изъяли $54 тыс. у украинки, которая возвращалась через аэропорт «Борисполь» из ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему «зеленый коридор», которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до €10 тыс.

Читайте также: Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами и монеты 1896-1924 годов чеканки

Письменной декларации авиапассажирка не заполняла, за консультацией до начала таможенного контроля не обращалась.

Согласно отечественному законодательству, гражданка смогла провезти разрешенный лимит валюты, а остальную наличность – $41,85 тыс., которая перемещалась с нарушением, Киевская таможня изъяла до вынесения судом решения по делу.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.