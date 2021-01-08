Киевские таможенники изъяли валюты более чем на 1 млн грн у украинки, которая возвращалась из ОАЭ

Киевские таможенники изъяли $54 тыс. у украинки, которая возвращалась через аэропорт «Борисполь» из ОАЭ.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему «зеленый коридор», которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до €10 тыс.

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Письменной декларации авиапассажирка не заполняла, за консультацией до начала таможенного контроля не обращалась.

Согласно отечественному законодательству, гражданка смогла провезти разрешенный лимит валюты, а остальную наличность – $41,85 тыс., которая перемещалась с нарушением, Киевская таможня изъяла до вынесения судом решения по делу.

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Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.