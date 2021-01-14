На финансирование партий в 2021 году предусмотрено 697 миллионов гривен: кто и сколько получит

На финансирование НАПК предусмотрено 1,144 млрд гривен. Часть этих средств, 697 млн, направят на финансирование парламентских партий.

Об этом говорится в приложении № 3 к госбюджету Украины на 2021 год. Аналитики движения “Чесно” смоделировали, сколько финансирования получит каждая из парламентских партий.

Почему такая сумма. Общий размер бюджета, предусмотренного на финансирование партий, ежегодно меняется и зависит от количества избирателей, которые приняли участие в голосовании, и от размера минимальной заработной платы.

В 2021 году сумма финансирования от каждого избирателя, который принял участие в голосовании, составляет 47 гривны 23 копейки.



Инфографика: “Чесно”

Формула расчета такова: одна сотая от размера минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января года, предшествующего году выделения средств), умноженная на количество избирателей, участвовавших в последних парламентских выборах (в общегосударственном многомандатном избирательном округе). 47,23 грн × 14 759 548 = 697 093 452,04 грн.

Как распределят деньги между партиями. Как на формирование общего бюджета госфинансирования, так и на его распределение между партиями имеют влияние только активные избиратели. Фактически избиратель, идя на участок, решает не только за кого отдать голос, но и кому именно передать свою долю налогов в течение следующих пяти лет.



Инфографика: “Чесно”

Право на финансирование имеют лишь партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. 90% средств распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результатам на выборах. Еще 10% средств распределяется равными частями между партиями, которые выполнили гендерную квоту (не более ⅔ представителей одного пола в парламенте).

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Диспропорция в объемах средств, которые должна получить каждая из парламентских партий, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия будет получать в течение каденции.