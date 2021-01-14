Wizz Air сократил свою маршрутную сеть из Киева на 60%

Венгерский лоукост Wizz Air после новогодних праздников оставил в расписании аэропорта «Киев» (Жуляны) 14 рейсов до конца зимы. Как сообщает отраслевое издание avianews.com, это составляет 40% от анонсированной маршрутной сети из 35 направлений.
До конца января лоукост будет летать по 11 маршрутам – в Биллунн, Копенгаген, Вильнюс, Берлин, Дортмунд, Мемминген, Лондон Варшаву, Вроцлав, Катовице и Пардубице.
В феврале Wizz Air возобновит полеты из украинской столицы в Вену, Ригу и Гданьск. Другие направления лоукост поставил в расписание с марта за исключением Лейпцига. Продажа билетов на этот маршрут сейчас приостановлена. Это может свидетельствовать о возможном закрытии направлении.
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Wizz Air значительно сократил свое присутствие в Украине из-за ограничений на путешествия в Европу. Запрет на въезд украинских туристов в страны ЕС привел к уменьшению загрузки воздушных судов.
Напомним, ранее стало известно, что крупнейший лоукост Европы Ryanair объявил о прекращении полетов по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.
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