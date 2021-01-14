Google за $2,1 млрд купил производителя "умных часов"

14 января IT-гигант Google объявил о завершении сделки по приобретению производителя носимой электроники Fitbit за $2,1 млрд.
Компания Google договорилась о покупке Fitbit еще в ноябре 2019 года, однако не могла закрыть ее без одобрения регуляторов.
По информации издания, в августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам и по итогам четырехмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.
Для этого Google взяла на себя ряд дополнительных обязательств. В частности, поисковый гигант согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне, для целевой рекламы.
Кроме этого, Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit и предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисами Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps.
Компания также должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления “при необходимости”.
По словам вице-президента и главы аппаратного бизнеса Google Рика Остерлоха, сделка никак не повлияет на то, как сторонние фитнес-трекеры работают с Android, или как Fitbit взаимодействует с другими сторонними сервисами.
В свою очередь, генеральный директор и сооснователь Fitbit Джеймс Парк в своем заявлении отметил, что сделка с Google позволит компании “быстрее внедрять инновации, предоставлять пользователям больший выбор и производить еще более качественные продукты”. По его словам, к настоящему моменту Fitbit продала более 120 млн устройств в более чем 100 странах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвоеВчера, 04:16 - 425 5
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 2450 4
Лицам, которые единолично обрабатывали более 2 гектаров земли, необходимо задекларировать доходыПозавчера, 21:30 - 8699 3
Страны, годовой ВВП которых меньше состояния Илона МаскаПозавчера, 22:43 - 8177 3
Разработаны очки, диоптрии которых можно менять (видео)Вчера, 22:22 - 269 2
Как проверить онлайн свои налоговые платежиВчера, 12:26 - 5794 2
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 2450 4
Аренда квартир за год подорожала на 5,5%: цены по регионам Украины (инфографика)Вчера, 10:24 - 1687
LinkedIn опубликовал топ самых востребованных профессийВчера, 14:08 - 1620 1
Можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятостиВчера, 15:24 - 1016
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 674
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 514
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 526
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1899 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2328