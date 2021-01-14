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Google за $2,1 млрд купил производителя "умных часов"

Google за $2,1 млрд купил производителя "умных часов"

14 января IT-гигант Google объявил о завершении сделки по приобретению производителя носимой электроники Fitbit за $2,1 млрд.

Компания Google договорилась о покупке Fitbit еще в ноябре 2019 года, однако не могла закрыть ее без одобрения регуляторов.

По информации издания, в августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам и по итогам четырехмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.

Для этого Google взяла на себя ряд дополнительных обязательств. В частности, поисковый гигант согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне, для целевой рекламы.

Кроме этого, Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit и предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисами Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps.

Компания также должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления “при необходимости”.

По словам вице-президента и главы аппаратного бизнеса Google Рика Остерлоха, сделка никак не повлияет на то, как сторонние фитнес-трекеры работают с Android, или как Fitbit взаимодействует с другими сторонними сервисами.

В свою очередь, генеральный директор и сооснователь Fitbit Джеймс Парк в своем заявлении отметил, что сделка с Google позволит компании “быстрее внедрять инновации, предоставлять пользователям больший выбор и производить еще более качественные продукты”. По его словам, к настоящему моменту Fitbit продала более 120 млн устройств в более чем 100 странах.

По материалам Дело
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