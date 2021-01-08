ГНС обновила счета для оплаты Единого налога

1 января Налоговая служба обновила 1 492 счета для уплаты единого налога и 24 для единого социального взноса. Такие изменения ГНС вносит ежегодно, что приводит к тому, что тысячи предпринимателей платят налоги не на тот адрес.

Об этом сообщает Опендатабот.

В то же время введение единого счета для уплаты налогов позволит бизнесам платить все налоги и сборы на один счет и обезопасить себя от постоянной их смены.

Как начать пользоваться новым счетом. Чтобы использовать новый счет, нужно пройти специальную процедуру:

через Электронный кабинет подать «Уведомление об использовании единого счета» по форме J/F 130700;

получить квитанцию о включении в реестр плательщиков, использующих единый счет;

предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Как уплатить налоги в Опендатабот. Предприниматели и владельцы бизнеса могут платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот. Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Для того чтобы уплатить налог:

откройте Опендатабот в любимом мессенджере: Viber Telegram или Facebook Messenger;

введите ИНН ФЛП ;