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ГНС обновила счета для оплаты Единого налога

ГНС обновила счета для оплаты Единого налога

1 января Налоговая служба обновила 1 492 счета для уплаты единого налога и 24 для единого социального взноса. Такие изменения ГНС вносит ежегодно, что приводит к тому, что тысячи предпринимателей платят налоги не на тот адрес.

Об этом сообщает Опендатабот.

В то же время введение единого счета для уплаты налогов позволит бизнесам платить все налоги и сборы на один счет и обезопасить себя от постоянной их смены.

Как начать пользоваться новым счетом. Чтобы использовать новый счет, нужно пройти специальную процедуру:

  • через Электронный кабинет подать «Уведомление об использовании единого счета» по форме J/F 130700;
  • получить квитанцию о включении в реестр плательщиков, использующих единый счет;
  • предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Как уплатить налоги в Опендатабот. Предприниматели и владельцы бизнеса могут платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот. Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Как закрыть ФЛП 💼

Для того чтобы уплатить налог:

  • введите ИНН ФЛП;
  • выберите раздел «Уплата налогов».
По материалам Finance.UA
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