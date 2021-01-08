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Начались выплаты средств вкладчикам Мисто Банка

Начались выплаты средств вкладчикам Мисто Банка

С 15 января 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного ПАО «Мисто Банк».

По данным ФГВФЛ, выплаты будут осуществляться по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 14 декабря 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

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Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов Фонда гарантирования, которые подключены к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

ФГВФЛ также продлил срок действия временной администрации Мисто Банка с 15 января до 14 февраля 2021 года включительно.

Справка Finance.ua:

  • 14 декабря 2020 года НБУ признал Мисто Банк неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального уровня.
  • 15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Мито Банк и начал процедуру вывода его с рынка.
  • 17 декабря ФГВФЛ выставил Мисто Банк на продажу.
По материалам Финансовый клуб
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