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США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сич"

США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сич"

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора в ПАО “Мотор Сич”, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) – туда заносят компании, которые действуют в интересах китайской армии.

США вводит для таких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнять указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.

В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon угрожают нацбезопасности США, “помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море”.

“Неблагоразумные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации является угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества”, – сказал министр торговли США Уилбур Росс.

“Skyrizon – китайская государственная компания, и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики”, – добавил Росс.

Сообщается, что введение санкций должно стать предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая.

Напомним, китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании “Мотор Сич”. Более 25% акций оставалось за “Укроборонпромом”.

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов к “Мотор Сич”, но ему “совершенно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов”.

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции “Мотор Сич” после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

По материалам УКРИНФОРМ
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