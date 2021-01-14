ZTE готовит смартфон второго поколения с подэкранной камерой

Президент подразделения мобильных устройств ZTE Ни Фэй (Ni Fei) сообщил о том, что компания в скором времени анонсирует смартфон второго поколения, оснащённый фронтальной камерой, спрятанной непосредственно за дисплеем.

Напомним, что именно ZTE выпустила первый в мире коммерческий аппарат с подэкранной селфи-камерой. Им стал смартфон Axon 20 5G, дебютировавший в сентябре прошлого года. Он оборудован 6,92-дюймовым дисплеем формата Full HD+, под которым скрывается 32-мегапиксельная камера.

В подробности о характеристиках готовящегося к выпуску устройства Фэй вдаваться не стал. Очевидно, характеристики подэкранной камеры улучшатся. Дело в том, что качество селфи-снимков, формируемых аппаратом Axon 20 5G, вызывает справедливые нарекания.

Ходят слухи, что скрытую за дисплеем камеру получит смартфон Axon 30. Этому устройству приписывают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G.

Нужно отметить, что аппараты с подэкранной селфи-камерой проектируют и другие известные производители. По всей видимости, в текущем году появятся подобные устройства под различными брендами.