ZTE готовит смартфон второго поколения с подэкранной камерой

Президент подразделения мобильных устройств ZTE Ни Фэй (Ni Fei) сообщил о том, что компания в скором времени анонсирует смартфон второго поколения, оснащённый фронтальной камерой, спрятанной непосредственно за дисплеем.
Напомним, что именно ZTE выпустила первый в мире коммерческий аппарат с подэкранной селфи-камерой. Им стал смартфон Axon 20 5G, дебютировавший в сентябре прошлого года. Он оборудован 6,92-дюймовым дисплеем формата Full HD+, под которым скрывается 32-мегапиксельная камера.
В подробности о характеристиках готовящегося к выпуску устройства Фэй вдаваться не стал. Очевидно, характеристики подэкранной камеры улучшатся. Дело в том, что качество селфи-снимков, формируемых аппаратом Axon 20 5G, вызывает справедливые нарекания.
Ходят слухи, что скрытую за дисплеем камеру получит смартфон Axon 30. Этому устройству приписывают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G.
Нужно отметить, что аппараты с подэкранной селфи-камерой проектируют и другие известные производители. По всей видимости, в текущем году появятся подобные устройства под различными брендами.
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