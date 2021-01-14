Panasonic представила голографический дисплей для автомобилей нового поколения

К списку представленных на международной выставке CES 2021 оригинальных цифровых решений присоединился новый продукт компании Panasonic Automotive — голографический дисплей с функциями дополненной реальности для автомобилей. При создании новинки производитель использовал фирменные разработки в области оптики и проекции изображений, а также искусственного интеллекта.

По словам президента Panasonic Automotive Скотта Кирчнера, HUD (индикатор на лобовом стекле) — одна из самых быстрорастущих категорий рынка транспортных средств, но уже существующие решения для лобового стекла покрывают индикацией лишь небольшой участок дороги. Новинка, как утверждает компания, охватывает больше дорожного пространства и при этом сочетает стандартную информацию в реальном времени (скорость движения и запас топлива) с данными о дорожной ситуации, обновляющимися каждые 300 миллисекунд, и навигацией.

Компактный дисплей имеет разрешение 4K и работает при поддержке 3D-радара, обеспечивающего 180-градусный обзор на расстоянии до 90 метров вперёд с шириной до трёх дорожных полос. С помощью усовершенствованной оптики система способна обнаружить пешеходов и другие объекты даже при слабом освещении и в ночное время. Кроме того, при помощи ИИ-алгоритмов новинка расставляет маркеры на полосах, а также сообщает о невозможности проезда из-за различных преград.

Дисплей применяет наложение графики на дорогу, знаки и предметы, и способен фокусировать внимание водителя на приближающихся объектах, таких как внезапно вышедший на дорогу олень или дорожное ограждение. При этом система оптимизирует поле обзора и органично отображает объекты на стекле, не заслоняя дорогу. Устройство точно отслеживает направление взгляда водителя, а также перемещение объектов вокруг движущегося автомобиля, и в соответствии с этим динамично смещает голограммы, избегая «рассинхрона». Это позволяет снизить нагрузку на человека и сделать управление автомобилем максимально безопасным.

Цена и дата появления в продаже коммерческой версии новинки будут объявлены позднее.