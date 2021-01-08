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Межбанк: продавцы-экспортеры попытаются максимально повысить котировки

Межбанк: продавцы-экспортеры попытаются максимально повысить котировки

15 января на валютном рынке пройдет нестандартно для пятницы. Учитывая, что из-за переноса праздников суббота 16 января будет рабочим днем и банки будут работать в обычном режиме, влияние фактора завершения недели на поведение участников торгов “растянется” на два дня. Причем, из-за того, что финучреждения ЕС и США работать завтра не будут, сделки на украинском межбанке по доллару и евро будут в субботу проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне этим днем, поставка валюты в понедельник). Это совсем неинтересно большинству клиентов и самим банкам и поэтому все, кому надо срочно закрыть валютные расчеты, будут сегодня спешить это сделать в первой половине дня.

Завтра же межбанк будет очень вялым и малообъемным, что позволит спекулянтам “погонять” курс в нужную им сторону на фоне пассивности на валютном рынке основной части игроков.

Кроме этого, сработает психологический фактор. Вчерашний рост котировок в преддверии наступления дней клиентских бюджетных платежей говорит о том, что традиционного для этого периода снижения котировок на торгах особо не предвидится. Более того, продавцы-экспортеры и спекулянты будут вовсю пытаться максимально задрать котировки вверх. Это уже понимает и основная часть тех покупателей, кто выжидал “дна” по курсу.

А раз котировки уже особо не просядут, эти компании уже не будут особо тянуть со своими сделками и этот отложенный спрос будет работать против гривны на торгах в период 15-19 января. А последние действия НБУ на рынке на этой неделе показали, что регулятор не склонен к снижению курса ниже психологического порога в 28 гривен и активно вмешивается в торги в тот период, когда курс оказывался чуть ниже этого значения. Поэтому большинство участников рынка закладывает в свои прогнозы именно продолжение подобного сценария действий регулятора на ближайшее время и уже не питает особой надежды на существенное ситуативное проседание курса в период бюджетных платежей. Это устраивает и крупных экспортеров, которым снижение котировок в период налоговых расчетов абсолютно не нужно.

Если котировки по доллару просядут ниже 28 гривен, скорее всего мы снова увидим Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка предложения валюты на межбанке, что опять поддержит курс в пределах этого уровня.

По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах в пятницу не превысит $150-160 млн при совершении до 490-520 сделок.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 15 января будут в пределах: доллар — коридор 27,95 – 28,15 грн, евро — коридор 33,90 — 34,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,90 – 28,30 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков — от 15 до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор 33,75 – 34,40 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 33,95 — 34,30 грн при спреде от 20 до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,05/ 28,07
евро – 33,99 / 34,01

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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