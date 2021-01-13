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Hyundai объявила о глобальном отзыве кроссоверов Tucson из-за серьезной проблемы

Hyundai объявила о глобальном отзыве кроссоверов Tucson из-за серьезной проблемы

Компания Hyundai приняла решение провести массовый отзыв кроссоверов Tucson.

Отмечается, что отзывная кампания связана с тем, что в моторном отсеке Hyundai Tucson третьей генерации может возникнуть пожар.

Однако конкретная причина возгораний еще не выявлена, и ремонт будет осуществляться исходя из наиболее вероятной версии. Отметим, что компания уже не в первый раз сталкивается с возгоранием своих машин, причины которых все еще не может установить.

Известно, что, согласно документам Национального управления безопасностью дорожного движения США, первая жалоба на возгорание в моторном отсеке Tucson третьего поколения в североамериканское подразделение Hyundai поступила летом 2019 года.

Осмотр пострадавшей машины показал, что огонь начался в блоке предохранителей ABS, который для кроссоверов Tucson производит корейская корпорация Mando, но что именно с ним не так, расследование пока не выявило. Были проведены десятки “следственных экспериментов”, но однозначного результата нет, за рабочую версию приняли короткое замыкание вследствие электрохимической коррозии, а коррозия эта возникает из-за особенностей техпроцесса изготовления печатной платы.

Добавим, что кампания отзыва кроссоверов Tucson 2019-2021 модельных годов с рынка США из-за этой проблемы была объявлена еще осенью прошлого года и затронула около 180 тысяч единиц авто. Однако в конце прошлого месяца кампанию пришлось расширить, так как появилась информация о случаях возгорания на дорестайлинговых кроссоверах за пределами США.

Пока неизвестно, сколько всего теперь кроссоверов Tucson придется ремонтировать, но в США, где зарегистрированы 12 пожаров (к счастью, без пострадавших), под отзыв попали 652 024 кроссовера, произведенные в период от 19 мая 2015 года до 16 ноября 2020 года.

По материалам ТСН
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