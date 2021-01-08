Xiaomi и еще 8 китайских компаний попали в "черный список" США - Reuters

Девять китайских компаний попали в “черный список” Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое располагает соответствующим документом.

Компании, попавшие в “черный список”, будут подвергнуты новому инвестиционному запрету в США. Власти США вынудят американских инвесторов избавиться от активов этих фирм до 11 ноября 2021 года.

Посольство Китая в Вашингтоне и компании Xiaomi и Comac пока не комментировали попадание в “черный список” США.

Кто еще оказался в “черном списке”, который обновляет Пентагон, в агентстве не рассказали.

Напомним, в декабре США ввели торговые санкции против более полусотни китайских субъектов, которых считают причастными к нарушению прав человека, похищения коммерческой тайны в США и экспансии Китая в регионе.