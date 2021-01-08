Межбанк: доллар опять начал расти на валютном рынке

Торги на валютном рынке в четверг прошли в достаточно спокойном формате, хотя и нельзя сказать, что рутинно. Противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось, и периодически тренд по курсу в течении дня менялся.
В целом, после постепенного роста котировок доллара с утренних 28,02/28,04 гривен до пиковых значений 28,07/28,09 во время обеда (а некоторые мелкие лоты продавали и по 28,10 гривен), во второй половине дня реальных покупателей почти не осталось и курс начал постепенно проседать до отметки 28,02/28,04 к 16 часам. Но затем уже на единичных сделках, часть из которых была откровенно спекулятивной, доллар опять вырос до 28,055/28,075 гривен к концу сессии.
НБУ сегодня на рынок не выходил, и у части игроков сложилось впечатление, что регулятор пытается понаблюдать за поведением отдельных участников рынка и понять для себя, кто и что периодически “баламутит” курс в казалось бы спокойных условиях.
Так ли это, или просто НБУ не видел необходимости своего вмешательства в ситуацию на торгах, останется “банковской тайной” регулятора. Но то, что Нацбанку сейчас начали периодически “докучать” спекулянты – это факт. И чиновники явно ищут пути более жесткого контроля за этой категорией игроков межбанка, так как вмешательство любителей “поиграть курсом” периодически портит общую картинку победных реляций чиновников в отношении стабилизации на валютном рынке. Особенно в моменты резких взлетов котировок на казалось бы тихом и спокойном рынке, что заставляет регулятор затем давать достаточно сложные ответы на явно простые вопросы. И это чревато в дальнейшем имиджевыми потерями для Нацбанка как внутри страны, так и в глазах международных партнеров.
Главные события 14 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,04 / 28,06
евро – 33,99 / 34,01
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2139 / 1,2141
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%10 ч. назад - 967 24
Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грн11 ч. назад - 638 23
Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счетаВчера, 19:02 - 1665 12
«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грн9 ч. назад - 979 8
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января - Корниенко8 ч. назад - 572 5
В каких случаях меняется кадастровый номер участка9 ч. назад - 3165
Хакеры взламывают аккаунты и без ведома крадут деньги украинцевВчера, 20:41 - 1712 1
Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счетаВчера, 19:02 - 1665 12
Для украинцев изменятся правила въезда в США8 ч. назад - 1184
Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»6 ч. назад - 1073 1
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке7 ч. назад - 185
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Вчера, 15:10 - 280
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 424
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1620
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2013