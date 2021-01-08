0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Fiat Chrysler объединился со стартапом Archer для разработки аэротакси

Fiat Chrysler объединился со стартапом Archer для разработки аэротакси

Archer Aviation – один из многочисленных стартапов, которые пытаются построить электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), среди Volocopter, Hyundai, Lilium и многих других. Однако стартап укрепил свою позицию, благодаря партнерству с Fiat Chrysler Automobiles.

Концерн Fiat Chrysler объявил о сотрудничестве со стартапом Archer Aviation для совместной разработки электрического аэротакси, сообщает Engadget.

Автопроизводитель обеспечит разработчиков доступом к передовым технологиям и материалам и поделится своим конструкторским опытом. В свою очередь, Archer Aviation сможет ускорить воплощение своих планов по производству аэротакси и будет строить их для концерна Fiat Chrysler.

По планам, электрический авиатранспорт сможет передвигаться в воздухе со скоростью до 240 километров в час и сможет преодолевать до 100 километров на полном заряде батарей. Концепт разработчики обещают представить уже в этом году, а в 2023 году начать производство. Принципиальный дизайн аппарата уже готов – он представляет собой гладкую конструкцию с V-образным хвостом и шестью винтами на крыльях. Однако это лишь основа конструкции, которую разработчики еще дорабатывают.


Фото: Engadget

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.