Galaxy Unpacked 2021: Samsung презентовал смартфоны серии S21 и Galaxy Buds Pro (фото)

В четверг, 14 января 2021 года, компания «Samsung Electronics» во время Galaxy Unpacked 2021 презентовала новую серию смартфонов Galaxy S21 в трех моделях и последнюю модель беспроводных наушников – Galaxy Buds Pro. Презентацию посетил и Finance.ua.

Особенности серии S21: серия Galaxy S21 предлагает новый дизайн камер с металлической рамкой и расширение палитры цветов. Каждый смартфон серии S21 оборудован системой 5-нм процессоров и поддержкой сетевой технологии 5G.

В серии S21 присутствует усовершенствованный портретный режим и Zoom (приближение. – Ред.). Также довольно интересен режим «режиссера», который позволяет больше контролировать съемку и одновременно упростить получение лучших кадров. Например, режим позволяет снимать на основную и фронтальную камеры одновременно или переходить в режиме реального времени между миниатюрами изображений с каждой линзы.

Galaxy S21. Смартфон предлагают в цветах: «фантом розовый», «фантом серый», «фантом белый».



Фото Galaxy S21

Дисплей у смартфона Galaxy S21 – Dynamic Amoled 2x. Размером 6,2 дюйма и с управлением голубым излучением на основе искусственного интеллекта (для лучшего ночного сна. – Ред.). Частота обновления экрана 48-120Hz. Батарея 4000 мА/ч.

Galaxy S21+. Дисплей у смартфона Dynamic Amoled 2x размером 6,7 дюйма. Частота обновления экрана 48-120Hz. Также с управлением голубым излучением на основе искусственного интеллекта. Предлагают смартфон в цветах «фантом фиолетовый», «фантом черный», «фантом серебристый».



Фото Galaxy S21+

Компания позиционирует S21+ как надежный смартфон с двухслойной защитой Knox Vault и быстрой аутентификацией. Батарея 4800 мА/ч.

Galaxy S21 Ultra. Позиционируется как премиальный смартфон с дисплеем 6,8 дюйма и динамической частотой обновления экрана 11-120Hz. Предлагают в цветах «фантом черный» и «фантом серебряный».



Galaxy S21 Ultra

Смартфон имеет самую инновационную камеру от Samsung, которая позволит делать 108-мегапиксельные фото с автофокусом. Четыре объектива помогут получать в 64 раза больше цветов. Также смартфон предлагает съемку в качестве 4К для всех линз. Улучшенный ночной режим. А во время Zoom на Galaxy S21 Ultra можно не только приблизить изображение объекта, но и сделать его четким.

Смартфон оснащен пером S Pen, быстрым wi-fi 6E и батареей 5000 мА/ч.



Спецификации смартфонов серии S21

Galaxy Buds Pro. Новинка в линейке Galaxy Buds. У наушников Galaxy Buds Pro несколько изменен формфактор. Также они имеют степень защищенности от воды в линейке Galaxy Buds – IPx7. Наушники предлагают более глубокий звук благодаря 11 мм низкочастотному динамику (вуфер. – Ред.) и 6,5 мм динамику, передающему высокие частоты (твиттер. – Ред.).



Galaxy Buds Pro

Наушники также имеют систему из трех микрофонов, высокий уровень SNR (соотношение сигнал/шум. – Ред.) и «вооружены» технологией защиты от ветрового шума. Это означает, что ваш голос будет слышен четче, а фоновые шумы сведены к минимуму.

В наушниках вместе работают технология ANC (технология интеллектуального и активного шумопоглощения. – Ред.) и Ambient sound. Наушники автоматически переключаются между активным поглощением шума и настройками Ambient sound (например, отключают музыку, когда вы хотите поговорить со своими коллегами или приятелями). Имеют 4 уровня настроек окружающего звука. Также наушники легко сочетаются с другими устройствами в экосистеме Galaxy.



Спецификация Galaxy Buds Pro

Во время презентации Samsung также рассказала о новом способе быстрого обнаружения устройств Galaxy – сервисе SmartThings Find. Он помогает легко найти устройство, даже если девайс не подключен к интернету. Поиск устройств осуществляется с помощью технологий BLE и UWB.

Был представлен новый Galaxy SmartTag и Tag+, которые помогаютт отыскать устройства или любые вещи.



Фото Galaxy SmartTag