Черниговский завод представил новый троллейбус с автономным ходом

Корпорация «Эталон» представила новый полностью низкопольный троллейбус большого класса длиной 12 метров с автономным ходом 20 километров и динамичной подзарядкой.

Об этом сообщил Национальный промышленный портал.

Отмечается, что сейчас уже разработана конструкторская документация и выпущен первый образец троллейбуса.

На машину установлен электродвигатель латвийского производителя – Рижского электромашиностроительного завода, тяговый привод и система автономного хода – компании «Информбизнес» (Молдова).



Фото: Национальный промышленный портал



Фото: Национальный промышленный портал

«Мы отказались от тяговых двигателей нашего производства «Электротяжмаша» и перешли на рижские, и, насколько мне известно, другие производители наши тоже на них переходят. Они значительно лучше (по качеству), и производитель предоставляет систему скидок», – процитировал портал генерального директора Черниговского автозавода Андрея Савченко.

Корпорация “Эталон” объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода в Борисполе и Чернигове, предприятия “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод. В текущем году корпорация выпустила 203 транспортных средства против 215 единиц в 2019 году.

Черниговский автозавод был создан в августе 2003 года. С тех пор на предприятии разработали более 60 моделей автобусов, троллейбусов и грузовиков. Сейчас завод выпускает 12 моделей машин – автобусы городские, междугородние, школьные и туристические, а также троллейбусы.