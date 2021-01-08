Нацбанк отсрочил на полгода автоматизацию финмониторинга

Национальный банк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Срок: отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года. Ранее предполагалось, что банки и финучреждения должны были привести свои процессы в соответствие с требованиями положений об осуществлении финмониторинга не позднее 31 декабря 2020 года.
Почему изменили? График был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе и из-за карантина.
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“На сегодня значительное количество ІТ-компаний, разрабатывающих необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате из-за значительного уровня заболеваний”, – отметили в ведомстве.
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