Microoled разработала миниатюрный проектор для умных очков

Французская компания Microoled, производитель компактных OLED-дисплеев с высоким разрешением, показала на CES 2021 модуль проекционного дисплея, превращающего линзы обычных очков в прозрачный экран. Новинка под названием ActiveLook с высокой автономностью дебютировала в составе спортивного аксессуара Julbo EVAD-1, который, как и сам модуль, получил премию CES 2021 Innovation Award.

По заявлению Microoled, при весе 9 граммов Activelook стал самым лёгким модулем проекционного дисплея (HUD) на рынке — оснащённые им очки весят всего 35 граммов. Несмотря на миниатюрный корпус, время работы модуля на одном заряде АКБ составляет до 30 часов.



Фото: 4pda.ru

Небольшой вес и возможность «прозрачного» отображения информации позволяет использовать устройства на базе Activelook даже во время активных занятий спортом. С помощью такого гаджета пользователи могут видеть данные о своих результатах в режиме реального времени — например, темп тренировки, а также скорость бега и пройденное расстояние.

Основанная в 2007 году Microoled уже получила финансирование в размере 8 миллионов евро для разработки и внедрения ActiveLook. Компания рассчитывает завоевать рынок «как поставщик ключевых технологий, которые позволят создать умные очки».