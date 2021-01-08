0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Microoled разработала миниатюрный проектор для умных очков

Microoled разработала миниатюрный проектор для умных очков

Французская компания Microoled, производитель компактных OLED-дисплеев с высоким разрешением, показала на CES 2021 модуль проекционного дисплея, превращающего линзы обычных очков в прозрачный экран. Новинка под названием ActiveLook с высокой автономностью дебютировала в составе спортивного аксессуара Julbo EVAD-1, который, как и сам модуль, получил премию CES 2021 Innovation Award.

По заявлению Microoled, при весе 9 граммов Activelook стал самым лёгким модулем проекционного дисплея (HUD) на рынке — оснащённые им очки весят всего 35 граммов. Несмотря на миниатюрный корпус, время работы модуля на одном заряде АКБ составляет до 30 часов.


Фото: 4pda.ru

Небольшой вес и возможность «прозрачного» отображения информации позволяет использовать устройства на базе Activelook даже во время активных занятий спортом. С помощью такого гаджета пользователи могут видеть данные о своих результатах в режиме реального времени — например, темп тренировки, а также скорость бега и пройденное расстояние.

Основанная в 2007 году Microoled уже получила финансирование в размере 8 миллионов евро для разработки и внедрения ActiveLook. Компания рассчитывает завоевать рынок «как поставщик ключевых технологий, которые позволят создать умные очки».

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.