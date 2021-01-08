Продажи дизельного топлива в Украине в прошлом году выросли на 5,8% - эксперты

Продажи дизельного топлива в Украине за 2020 год выросли на 5,8% по сравнению с 2019 годом, до 7,39 млн тонн.

Об этом сообщила консалтинговая группа “А-95”.

По данным группы, последние пять лет украинский рынок дизельного топлива вырос на 35%, с 5,45 млн тонн в 2015 году до 7,39 млн тонн в 2020 году. Объем поставок дизтоплива на украинский рынок в 2020 году увеличился на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, до 7,39 млн тонн.

«Основным драйвером роста потребления дизтоплива в 2020 году стало дорожное строительство, в котором задействовано большое количество крупнотоннажного транспорта. Активными оставались и частные автовладельцы, особенно в условиях карантинных ограничений и продолжающейся дизелизации “частного” автопарка», – заявил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

По данным группы, доля украинских НПЗ в балансе рынка в прошлом году выросла до 15,3%, соответственно, на импорт приходилось 84,7%. Годом ранее это соотношение составляло 11,6% до 88,4%.

Внутреннее производство дизельного топлива в 2020 году увеличилось на 39% против 2019 года, до 1,129 млн тонн. Это максимальный показатель с 2012 года, когда был остановлен Лисичанский НПЗ. Завод “Укртатнафта” в прошлом году произвел 1,057 млн тонн дизельного топлива (+45,8% к 2019 году), Шебелинский ГПЗ – 72,1 тыс. тонн (-17%). Эксперты консалтинговой группы “А-95” отметили, что Укртатнафта увеличила производство, в частности вследствие изменения структуры отбора нефтепродуктов из-за увеличения выпуска битума и снижения производства авиакеросина.

Импорт дизельного топлива в 2020 году увеличился на 1,4% против 2019 года, до 6,265 млн тонн. Доля продукции из Российской Федерации на украинском рынке составила в прошлом году 35,4%; поставки дизтоплива из РФ в 2020 году выросли на 4,8% против предыдущего года, до 2,616 млн т. Доля белорусского топлива на украинском рынке снизилась с 35,4% – до 30%.

На фоне ограниченных отгрузок из Беларуси Литва установила рекорд по поставкам дизтоплива в Украину. Импорт из этой страны вырос на 24%, до 621 тыс. т, или 8,4% от общего объема украинского рынка.

Через морские порты в Украину в 2020 году поступило 776 тыс. тонн дизельного топлива, что на 11,3% больше, чем годом ранее.