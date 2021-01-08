Продажи дизельного топлива в Украине в прошлом году выросли на 5,8% - эксперты

Продажи дизельного топлива в Украине за 2020 год выросли на 5,8% по сравнению с 2019 годом, до 7,39 млн тонн.
Об этом сообщила консалтинговая группа “А-95”.
По данным группы, последние пять лет украинский рынок дизельного топлива вырос на 35%, с 5,45 млн тонн в 2015 году до 7,39 млн тонн в 2020 году. Объем поставок дизтоплива на украинский рынок в 2020 году увеличился на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, до 7,39 млн тонн.
«Основным драйвером роста потребления дизтоплива в 2020 году стало дорожное строительство, в котором задействовано большое количество крупнотоннажного транспорта. Активными оставались и частные автовладельцы, особенно в условиях карантинных ограничений и продолжающейся дизелизации “частного” автопарка», – заявил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.
По данным группы, доля украинских НПЗ в балансе рынка в прошлом году выросла до 15,3%, соответственно, на импорт приходилось 84,7%. Годом ранее это соотношение составляло 11,6% до 88,4%.
Внутреннее производство дизельного топлива в 2020 году увеличилось на 39% против 2019 года, до 1,129 млн тонн. Это максимальный показатель с 2012 года, когда был остановлен Лисичанский НПЗ. Завод “Укртатнафта” в прошлом году произвел 1,057 млн тонн дизельного топлива (+45,8% к 2019 году), Шебелинский ГПЗ – 72,1 тыс. тонн (-17%). Эксперты консалтинговой группы “А-95” отметили, что Укртатнафта увеличила производство, в частности вследствие изменения структуры отбора нефтепродуктов из-за увеличения выпуска битума и снижения производства авиакеросина.
Импорт дизельного топлива в 2020 году увеличился на 1,4% против 2019 года, до 6,265 млн тонн. Доля продукции из Российской Федерации на украинском рынке составила в прошлом году 35,4%; поставки дизтоплива из РФ в 2020 году выросли на 4,8% против предыдущего года, до 2,616 млн т. Доля белорусского топлива на украинском рынке снизилась с 35,4% – до 30%.
На фоне ограниченных отгрузок из Беларуси Литва установила рекорд по поставкам дизтоплива в Украину. Импорт из этой страны вырос на 24%, до 621 тыс. т, или 8,4% от общего объема украинского рынка.
Через морские порты в Украину в 2020 году поступило 776 тыс. тонн дизельного топлива, что на 11,3% больше, чем годом ранее.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%Вчера, 09:00 - 1275 29
Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грнВчера, 08:15 - 830 27
«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грнВчера, 10:00 - 1215 12
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января - КорниенкоВчера, 10:45 - 811 7
В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичкеВчера, 10:16 - 1431 5
В каких случаях меняется кадастровый номер участкаВчера, 09:28 - 4468
Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенамиВчера, 16:15 - 2070 1
Может ли ФЛП, получивший 8 тысяч от государства, работать во время локдаунаВчера, 16:46 - 1768
Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»Вчера, 13:00 - 1618 3
В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичкеВчера, 10:16 - 1431 5
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеВчера, 12:10 - 264
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Позавчера, 15:10 - 307
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 428
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1647 1
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2041