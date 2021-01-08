По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,640 млн грн и 35,530 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (48 и 51), максимальный курс продажи доллара 28,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,23-28,24 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму 89,170 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2500 – 2 222

28,2000 – 10 000

28,2000 – 120 000

28,2000 – 100 000

28,2000 – 25 000

28,2000 – 100 000

28,2000 – 99 999

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2000 – 30 000

28,2000 – 400

28,2000 – 20 000

28,2000 – 10 000

28,2100 – 5 000

28,2200 – 20 000

28,2200 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2416 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1847 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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