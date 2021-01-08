По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,640 млн грн и 35,530 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (48 и 51), максимальный курс продажи доллара 28,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,23-28,24 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму 89,170 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2500 – 2 222
28,2000 – 10 000
28,2000 – 120 000
28,2000 – 100 000
28,2000 – 25 000
28,2000 – 100 000
28,2000 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2000 – 30 000
28,2000 – 400
28,2000 – 20 000
28,2000 – 10 000
28,2100 – 5 000
28,2200 – 20 000
28,2200 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2416 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1847 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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