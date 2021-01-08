США требуют от Tesla отозвать 158 000 автомобилей из-за неисправности

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) попросила Tesla Inc отозвать 158 000 автомобилей Model S и Model X из-за отказа блока управления мультимедиа (MCU). Как сообщает Reuters, это может представлять угрозу безопасности из-за того, что сенсорные дисплеи не работают.

NHTSA сделало запрос в официальном письме в адрес Tesla, в котором агентство отметило, что оно предварительно пришло к выводу, что автомобили Model S 2012-2018 и Model X 2016-2018 «содержат дефект, связанный с безопасностью автотранспортных средств».

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Tesla не сразу ответила на запрос о комментарии, но должна это сделать до 27 января. Если компания не согласна, она должна предоставить агентству «полное обоснование своего решения».

Официальное требование отзыва для агентства является необычным явлением. Автопроизводители обычно добровольно соглашаются на отзыв, если на этом настаивают регуляторы.

NHTSA сообщило, что другие автопроизводители неоднократно отзывали автомобили по аналогичным вопросам безопасности и добавили их подробный перечень к письму.

Агентство заявило, что сбои сенсорного экрана создают серьезные проблемы с безопасностью, включая потерю изображений с камеры заднего вида / резервной камеры. Транспортные средства Tesla могут столкнуться с нарушением работы системы автопилота и указателей поворота из-за возможной потери звуковых сигналов и предупреждений, связанных с этими функциями авто, сообщает NHTSA. Агентство добавило, что потеря предупреждений, связанных с такими системами, как автопилот, «увеличивает риск аварии, поскольку водители могут не знать о сбоях в работе системы».