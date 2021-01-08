0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 37 0

620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке

620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке

Прототип поезда, использующий технологию высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на магнитной подушке, в среду сошел с конвейера и был введен в эксплуатацию в китайском городе Чэнду.

Об этом сообщает Синьхуа.

По заявлению Юго-Западного университета “Цзяотун”, который выступает одним из проектировщиков, проектная скорость поезда составляет 620 км/ч.

В этот же день была запущена 165-метровая линия для тестирования новой технологии.


Фото: Синьхуа

На церемонии был представлен 21-метровый локомотив, который медленно скользил по рельсам.

По мнению экспертов, по сравнению с другими технологиями на магнитной подвеске, технология ВТСП больше подходит для футуристической концепции сверхскорой транспортировки в вакуумных трубах, где поезда могут развивать скорость до более чем 1000 км/ч.


Фото: Синьхуа

Данный проект на магнитной подвеске, объем инвестиций в который составляет 60 миллионов юаней (9,3 млн долл. США), был разработан совместно Юго-Западным университетом “Цзяотун”, корпорациями “Китайские железные дороги” и CRRC Corporation Limited.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.