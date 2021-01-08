В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичке

Приобретение недвижимости – ответственный момент, особенно если покупать на вторичном рынке. Аресты, судебные, незаконные перепланировки и прописанные родственники, подделка документов и другие виды мошенничества со стороны продавцов, нотариусов, риэлторов и других связанных лиц – все эти риски могут стоить потенциальным покупателям денег и нервов.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Поэтому Monitor.Estate совместно с OpenDataBot Opendatabot разработал новый сервис, который позволяет получить юридический отчет по вторичному объекту недвижимости.
Уже сейчас пользователь может получить информацию о:
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В дальнейшем разработчики планируют добавить информацию из реестра судебных решений, реестра должников, реестров территориальных общин и другие открытые данные.
Зачем это? Пользуясь этим и другими сервисами, разработанными на основе открытых данных из Единого государственного веб-портала открытых данных, граждане и бизнес могут значительно упростить решение собственных ежедневных задач и свести к минимуму вероятность подвергнуться обману мошенников.
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