В Харькове решили не поднимать тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду расти не будут.

Об этом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также: Кличко пообещал не менять тарифы на отопление и горячую воду

“Я принял решение: тарифы для горожан на отопление и горячую воду расти не будут”, – написал Терехов.

По его словам, тарифы останутся на уровне 2018 года.

“Я понимаю, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я его не изменю, и всю ответственность за него беру на себя”, – написал секретарь горсовета.

В то же время в сети появилась информация о том, что за десять минут до этого был опубликован первоначальный вариант заявления Терехова, где есть упоминание о том, что тарифы не будут расти и на холодную воду. Сейчас в заметке Терехова о тарифах на холодную воду речь не идет.