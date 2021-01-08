Bosch разработала камеру безопасности, дистанционно измеряющую температуру

В рамках выставки технологий CES 2021, компания Bosch представила ряд интересных девайсов, которые могут помочь в борьбе с вирусами. Например, камеры безопасности со встроенным интеллектуальным видеоанализом могут измерять температуру тела дистанционно.

При этом измерение происходит с высокой точностью – максимальная погрешность составляет полградуса. Кроме того, используя ПО для открытой видеоплатформы, созданной стартапом Security and Safety Things от Bosch. Поэтому такие камеры могут обнаружить, соблюдают ли посетители магазина противоэпидемические ограничения.

Также в Bosch рассказали о ПЦР-тесте на коронавирус, который проводят на диагностическом приборе Bosch Vivalytic. Он обеспечивает быстрый результат: лаборатории, врачи, дома престарелых и больницы могут одновременно исследовать 5 образцов за 39 минут.

Производитель добавил, что разработка системы Vivalytic, которая состоит из устройства для анализа и тестовых картриджей, стала результатом сотрудничества подразделения научных исследований и перспективных исследований, Bosch Healthcare Solutions и Больницы Роберта Боша.