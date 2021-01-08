Huawei запатентовала собственную технологию подэкранной камеры

Единственным серийным смартфоном, получившим технологию размещения фронтальной камеры под дисплеем, остаётся модель ZTE Axon 20. Тем не менее представители Xiaomi подтвердили, что тоже работают в этом направлении, а теперь в сети появились сведения о соответствующем патенте от Huawei.
Один из регуляторов раскрыл сведения о патенте Huawei, в котором описывается особенность установки датчика фронтальной камеры под дисплеем. Но дизайн новинки интересен и тем, что на фронтальной панели смартфона, сразу над основным экраном, размещена миниатюрная полоска.
В сопроводительной документации указано, что этот вспомогательный дисплей будет информировать пользователя об уровне сети, пропущенных звонках или полученных сообщениях. На тыльной стороне новинки разместился выступающий модуль основной камеры, включающий четыре датчика.
Увы, Huawei не раскрывает дополнительной информации о размещении фронтальной камеры под дисплеем, равно как и не приводит характеристик показанного гаджета. По мнению сетевых информаторов, смартфон с соответствующим технологическим решением китайский производитель электроники представит в 2021 году.
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