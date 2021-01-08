НКРЭКУ начала проверять газопоставщиков с самыми высокими тарифами

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые сейчас имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответствующая информация была обнародована и на сайте АМКУ.
“Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемной сейчас является ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время”, – отметил Шмыгаль.
Если есть препятствия для смены поставщика. В Антимонопольном комитете отметили, что за 5 месяцев с начала работы рынка лишь 3% граждан выбрали нового газопоставщика. Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров – угрозы от действующего продавца отключить от газа, начисления несуществующих долгов и тому подобное. В случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору – НКРЭКУ. И препятствия должны быть устранены им в кратчайшие сроки.
Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит.
В течение июля-декабря 2020 года АМКУ был свидетелем роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов.
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Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом уже в ближайшее время. В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию.
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