В Японии создали первые в мире умные часы с датчиком глюкозы

На выставке CES производители электроники представляют не только готовые решения, но и прототипы различных устройств. Так, японский стартап Quantum Operation продемонстрировал необычную модель смарт-часов, получивших уникальную функцию неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови.
Согласно заявлению Quantum Operation, представленное устройство способно точно измерять и контролировать уровень сахара в крови пользователя, не прокалывая кожу. Для этого владельцу умного гаджета необходимо выбрать соответствующий пункт в меню устройства, и через 20 секунд он получит результат. Как сообщают разработчики, для неинвазивного измерения гаджет применяет метод рамановской спектроскопии.
Использование луча света для измерения уровня глюкозы в крови с помощью носимых устройств на запястье уже рассматривался и другими компаниями. К примеру, Apple ранее запатентовала аналогичную концепцию, но она так и не была реализована. Смарт-часы Quantum Operation поддерживают функции мониторинга и других показателей здоровья, включая частоту пульса и ЭКГ. Когда именно стоит ожидать появления коммерческой версии «медицинских» смарт-часов, разработчики пока не сообщают.
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