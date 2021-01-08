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Кабмин утвердил финплан кризисного "Украэроруха"

Кабмин утвердил финплан кризисного "Украэроруха"

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины утвердил поданный главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”) на 2021 год с прибылью в более 4 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 января.

Проектом акта предусматривается утверждение финансируемого плана государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2021 год. Реализация акта создаст условия для стабильной и ритмичной работы предприятия”, – говорится в пояснительной записке.

Так, чистый доход от реализации продукции – 3,4 млрд гривен. Чистая прибыль – 4,13 млн гривен. Капитальные инвестиции запланированы в размере 651 млн гривен.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2020 года предприятие получило убыток в 1 млрд гривен, хотя было запланировано получить чистый доход 4 млрд гривен.

По материалам УНН
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