Кабмин утвердил финплан кризисного "Украэроруха"

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины утвердил поданный главой Мининфраструктуры Владиславом Криклием финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”) на 2021 год с прибылью в более 4 миллионов гривен.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 13 января.
Проектом акта предусматривается утверждение финансируемого плана государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2021 год. Реализация акта создаст условия для стабильной и ритмичной работы предприятия”, – говорится в пояснительной записке.
Так, чистый доход от реализации продукции – 3,4 млрд гривен. Чистая прибыль – 4,13 млн гривен. Капитальные инвестиции запланированы в размере 651 млн гривен.
Стоит отметить, что за 9 месяцев 2020 года предприятие получило убыток в 1 млрд гривен, хотя было запланировано получить чистый доход 4 млрд гривен.
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