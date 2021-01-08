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Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счета

Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счета

Физические лица-предприниматели обязаны уплачивать единый взнос не позднее 19 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Когда можно платить ЕСВ: согласно Закону Украины № 2464-VI “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, физические лица-предприниматели уплачивают за себя единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование ежеквартально до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, или *ежемесячно авансовым взносом – до 20 числа каждого месяца текущего квартала.

Сколько придется заплатить:

  • предприниматели, которые уплачивают единый взнос ежемесячно – в октябре за сентябрь, в ноябре за октябрь, в декабре за ноябрь 2020 года и январе 2021 года за декабрь 2020 года – должны уплатить его сумму в размере 1100 грн;
  • если единый взнос уплачивается ежеквартально, то за IV квартал 2020 года необходимо уплатить 3300 грн (1100 грн х 3 месяца).

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета для уплаты ЕСВ, открытые на имя территориальных органов государственной налоговой службы Украины.
  • Новые реквизиты счетов, на которые необходимо уплачивать единый взнос, размещены на официальном веб-портале Территориальных органов ГНС в Ивано-Франковской области в разделе «Бюджетные счета».
  • Физические лица-предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующая норма содержится в законе, который Верховная рада приняла 4 декабря 2020 года.
По материалам Finance.UA
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