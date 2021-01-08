Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счета

Физические лица-предприниматели обязаны уплачивать единый взнос не позднее 19 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Когда можно платить ЕСВ: согласно Закону Украины № 2464-VI “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, физические лица-предприниматели уплачивают за себя единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование ежеквартально до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, или *ежемесячно авансовым взносом – до 20 числа каждого месяца текущего квартала.
Сколько придется заплатить:
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