Как часто украинские компании сталкиваются с мошенничеством (инфографика)

Аналитики YouControl презентовали результаты исследования “Проверка контрагента: особенности и тренды”, созданного на основе результатов опроса, проведенного в декабре 2020 года.
Более трети респондентов ответили, что количество мошенничеств осталось на уровне 2019 года. О росте таких негативных ситуаций сказали 20% опрошенных. И почти вдвое меньше отметили, что в их компаниях количество мошенничеств, наоборот, уменьшилось.
Сколько случаев мошенничеств замечали в компаниях:
В каких сферах больше всего махинаций? Интересно то, что о количестве мошенничеств, превысивших 10 случаев, чаще других говорили компании, работающие в сферах: промышленность, медицина/фармацевтика, закупки, транспорт/логистика и строительство/недвижимость. Предприятия из первых трех указанных выше сфер больше других столкнулись с мошенничеством в 2020 году в связи с непростой ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Что касается отраслей транспорт/логистика и строительство/недвижимость — они традиционно ежегодно сталкиваются с высоким уровнем мошенничества из-за широкого перечня мошеннических схем. Например, фальшивые веб-сайты, которые предлагают выгодные услуги, подделка правоустанавливающих документов, внесение ложных сведений в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество и тому подобное.
Контрагенты с рядом негативных признаков мешали успешно вести сотрудничество. Среди самых распространенных проблем, которые указывали на неблагонадежность партнеров и клиентов, называли:
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