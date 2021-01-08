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Как часто украинские компании сталкиваются с мошенничеством (инфографика)

Как часто украинские компании сталкиваются с мошенничеством (инфографика)

Аналитики YouControl презентовали результаты исследования “Проверка контрагента: особенности и тренды”, созданного на основе результатов опроса, проведенного в декабре 2020 года.

Более трети респондентов ответили, что количество мошенничеств осталось на уровне 2019 года. О росте таких негативных ситуаций сказали 20% опрошенных. И почти вдвое меньше отметили, что в их компаниях количество мошенничеств, наоборот, уменьшилось.

Сколько случаев мошенничеств замечали в компаниях:

  • 50% отметили, что в течение 2020 года заметили до трех случаев мошенничеств по отношению к их компании;
  • около 15% не заметили ни одного случая махинаций;
  • еще для 16% опрошенных количество таких случаев составляло от 3 до 5;
  • 9% компаний заметили от 5 до 10 мошенничеств;
  • и 10% — столкнулись с более чем десятком случаев махинаций.

В каких сферах больше всего махинаций? Интересно то, что о количестве мошенничеств, превысивших 10 случаев, чаще других говорили компании, работающие в сферах: промышленность, медицина/фармацевтика, закупки, транспорт/логистика и строительство/недвижимость. Предприятия из первых трех указанных выше сфер больше других столкнулись с мошенничеством в 2020 году в связи с непростой ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Что касается отраслей транспорт/логистика и строительство/недвижимость — они традиционно ежегодно сталкиваются с высоким уровнем мошенничества из-за широкого перечня мошеннических схем. Например, фальшивые веб-сайты, которые предлагают выгодные услуги, подделка правоустанавливающих документов, внесение ложных сведений в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество и тому подобное.

Контрагенты с рядом негативных признаков мешали успешно вести сотрудничество. Среди самых распространенных проблем, которые указывали на неблагонадежность партнеров и клиентов, называли:

  • открытые исполнительные производства в совокупности с судебными решениями — 37%;
  • проблемы с налоговой — 30%;
  • компания имела плохую репутацию — 26%;
  • имели место подозрительные связи с сомнительными лицами — 25%;
  • малый срок деятельности контрагента на рынке — 23%;
  • конфликт интересов — 20%;
  • ненадлежащий/массовый адрес регистрации — 18%;
  • компания находилась в процессе прекращения — 13%;
  • задолженности по выплате заработной платы и/или штрафы АМКУ — 12%;
  • отсутствие лицензий — 11%;
  • пребывание в санкционных списках — 5%.

Справка Finance.ua:

  • По информации пресс-службы Департамента киберполиции, самыми распространенными схемами интернет-аферистов в 2020 году были:*
  • продажа несуществующих товаров на площадках объявлений;
  • телефонные мошенничества. Например, злоумышленник под видом работника банка звонит потенциальной жертве и выспрашивает конфиденциальные данные;
  • создание фишинговых ресурсов для сбора персональных данных.
По материалам Finance.UA
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