Кличко пообещал не менять тарифы на отопление и горячую воду

В этом отопительном сезоне стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению в столице не изменится.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.
Почему пересматривают тарифы: вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа – основных составляющих для отопления и горячего водоснабжения. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду.
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«Киев располагает обоснованными и утвержденными расчетами. Но в этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», – отметил мэр столицы.
Что еще предложил мэр: по словам Кличко, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.
«И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 миллионов гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА», – сообщил Виталий Кличко.
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