Кличко пообещал не менять тарифы на отопление и горячую воду

В этом отопительном сезоне стоимость услуг по отоплению и горячему водоснабжению в столице не изменится.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

Почему пересматривают тарифы: вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа – основных составляющих для отопления и горячего водоснабжения. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду.

Читайте также: Как уменьшить платежки за газ Кабмин разработал два варианта

«Киев располагает обоснованными и утвержденными расчетами. Но в этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», – отметил мэр столицы.

Что еще предложил мэр: по словам Кличко, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

«И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 миллионов гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА», – сообщил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее стало известно, что с 1 января выросли тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Согласно документу, тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС ). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до сих пор (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС ). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).