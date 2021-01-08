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Суд оштрафовал на 5 млн грн компанию, кормившую пассажиров в VIP-зале «Борисполя»

Суд оштрафовал на 5 млн грн компанию, кормившую пассажиров в VIP-зале «Борисполя»

Апелляционный суд поддержал решение Антимонопольного комитета Украины, которым ведомство в октябре 2019 года оштрафовало на 7,4 млн грн «ТИДИ ЛТД» и «Укрклинсервис» за сговор на торгах по питанию пассажиров в VIP-зале аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщила «Лига антитраста» со ссылкой на решение суда.

Компании не торговались между собой на аукционе, были связаны через учредителей, снимали офис по одному адресу, использовали одни средства связи, предоставляли друг другу финансовую помощь. Также они предоставили в составе тендерного предложения договоры аренды с одним и тем же контрагентом, использовали один IP-адрес и прочее.

«ТИДИ ЛТД» обжаловало решение в суде, ссылаясь на обычное стечение обстоятельств, и проиграло как первую, так и апелляционную инстанцию. Теперь компания должна заплатить штраф почти 5,3 млн грн и не будет иметь права участвовать в торгах до октября 2022 года.

Никто, кроме «ТИДИ ЛТД», не решился покормить пассажиров VIP-зала «Борисполь» с 2016 года. Из 7 разыгранных тендеров без победы компания осталась только в одном, который, к тому же, не состоялся. Сама же фирма создана в июле 2013 года Оксаной Юраковой – бывшей женой экс-депутата Киево-Святошинского райсовета Киевской области Александра Юракова. В 2005-2008 годах Юраков был советником министра транспорта и заведовал секретариатом транспортного комитета парламента.

«С момента принятия решения АМКУ ГП «Аэропорт «Борисполь» провел только одну закупку услуг питания пассажиров бизнес-зала на сумму всего 48 251 грн. Эта закупка производилась без использования электронной системы закупок, а договор, опять же, заключен с «ТИДИ ЛТД». Чем и кто кормит пассажиров все это время, как это закупается, а если не кормит, то как выживают пассажиры без еды – нам неизвестно», – сообщает «Лига антитраста».

По материалам Главком
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