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В Android 12 появится новая полезная функция для экономии места

В Android 12 появится новая полезная функция для экономии места

В ближайшие месяцы ожидается выпуск первой бета-версии Android 12. Пока про следующую версию «зеленого робота» почти ничего не известно, но разработчикам с портала XDA удалось обнаружить в коде Android Open Source Project (AOSP) намек на новую функцию, которая позволяет переводить программы в специальный режим гибернации.

Пока судить о новой функции приходится лишь в нескольких строках кода в AOSP. Согласно описанию, неиспользуемые приложения могут переходить в особое состояние гибернации, что позволит оптимизировать их хранение. Нет никаких подробностей, как именно это будет происходить.

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На данном этапе разработчики предполагают, что система будет автоматически определять приложения, которые пользователь давно не открывал, сжимая их для экономии свободного места на устройстве. Как только программа будет запущена, она тут же вернется в нормальное состояние. Неясно, будет ли система оповещать пользователя о том, что приложение «уснуло».

Пока нет гарантий, что Google добавит эту функцию в Android 12. Компания может как приберечь ее для более новых версий, так и отказаться от нее совсем.

По материалам iTechua
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