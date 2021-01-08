Укрзализныця запустила чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов

“Укрзализныця” 12 января запустила первый собственный чат-бот в Viber и Telegram с функциями прямой продажи билетов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Функционал чат-бота:

продажа и возврат билетов;

заказ питания во время поездки;

отображение расписания движения;

информирование о прибытии, опоздании, номере пути и др.

Оплата за билеты может быть осуществлена непосредственно в боте без «редиректа», для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке, а также использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

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Бот говорит на трех языках: украинском, английском и русском – и кроме справочной информации предоставляет возможность обратной связи. В первом релизе для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.

Протестировать бот и приобрести билеты на путешествия можно по ссылкам: