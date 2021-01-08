0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Укрзализныця запустила чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов

Укрзализныця запустила чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов

“Укрзализныця” 12 января запустила первый собственный чат-бот в Viber и Telegram с функциями прямой продажи билетов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Функционал чат-бота:

  • продажа и возврат билетов;
  • заказ питания во время поездки;
  • отображение расписания движения;
  • информирование о прибытии, опоздании, номере пути и др.

Оплата за билеты может быть осуществлена непосредственно в боте без «редиректа», для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке, а также использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Читайте также: В Укрзализныце назвали причину повышения цен на билеты

Бот говорит на трех языках: украинском, английском и русском – и кроме справочной информации предоставляет возможность обратной связи. В первом релизе для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.

Протестировать бот и приобрести билеты на путешествия можно по ссылкам:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.