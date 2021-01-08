Сколько проверок запланировали госорганы в 2021 году

Когда в марте прошлого года в Украине ввели карантин из-за COVID-19, тогда же был установлен мораторий на плановые проверки органами госнадзора и контроля. 10 декабря его отменили и составили новый план проверок на 2021-й.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

Напомним, что мораторий на государственные плановые проверки был отменен законом №1071-IX «О соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных мер, введенных с целью предотвращения COVID-19», который вступил в силу 10 декабря 2020 года.

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В планах на 2021-й больше всего ревизий должна провести Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Если в прошлом году ГСЧС планировала провести 44 119 проверок, а фактически провела 4 857, то в 2021-м запланировано аж 50 529 проверок.

Государственная регуляторная служба запланировала 43 457 проверки. В прошлом году не удалось осуществить ни одной из 32 216 запланированных.

Третья по количеству запланированных проверок среди органов контроля – Госэкоинспекция, которая в прошлом году должна была бы осуществить 11 328 ревизий, однако из-за моратория провела только 2 033. В 2021-м в плане стоит 11 529 проверок.

Нельзя сказать однозначно, что в этом году проверок станет больше, планы разных органов контроля существенно отличаются. Например, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в прошлом году планировало 49, но осуществило лишь 4 проверки, а в этом году собирается провести 109. Зато МВД должно было бы провести 130, однако провело 27, а в 2021-м в плане 88 проверок.

Отдельно следует отметить инспектирование Государственной налоговой службы, которая контролирует и налогоплательщиков, и юридических, и физических лиц. По данным инспекционного портала, в прошлом году налоговая вообще никого не «трогала». Ни одной проверки из 6 147 запланированных.

В 2021-м налоговики намерены провести 6 288 плановых проверок. Подавляющее большинство будет касаться юридических лиц и финансовых учреждений – 4 269 проверок. Что касается физических лиц, то налоговики интересуются конкретно 1 664 персонами. В планах также 355 проверок юридических лиц по вопросам правильности расчета, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и ЕСВ.

Если для бизнеса плановые проверки могут быть большой неприятностью, то для граждан некоторые органы контроля могли бы быть очень полезными. Скажем, Госслужба по безопасности на транспорте в 2020 году должна провести 860 проверок, а фактически осуществила лишь 31. Если вспомнить изношенность общественного транспорта и некоторых маршруток по всей территории Украины, то становится жутко от мысли, что никто особо не контролирует эту сферу. При этом в декабре Госслужба еще не составила плана проверок на 2021-й, а по состоянию на 12 января его не обнародовала.



Инфографика: Слово и дело

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