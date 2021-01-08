Безос обошел Маска в рейтинге Forbes

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первенство в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes.
Об этом говорится на сайте издания.
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Акции Tesla 11 января упали почти на 8%, что привело к снижению собственного капитала Маска на 13,5 млрд долларов, который составляет сейчас 176,2 млрд долларов.
Маск уступил первое место основателю и главе компании Amazon Джеффу Безосу, чье состояние сейчас оценивается в 182,1 млрд долларов.
Третье место в рейтинге самых богатых людей мира занимает президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 154,6 млрд долларов.
Напомним, на прошлой неделе Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав Безоса.
В начале 2020 года Маск с доходом в около 27 млрд долларов попал в число 50 богатейших людей мира. После того, как цена акций Tesla выросла более чем в девять раз за последний год, собственный капитал Маска увеличился более чем на 150 млрд долларов.
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