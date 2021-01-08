НБУ повышает требования к необеспеченным потребительским кредитам

Национальный банк Украины вводит повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Повышение пройдет в два этапа:
Для чего это:
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Напомним, что текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.
Что это изменит двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий. Таким образом увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.
Решение о повышении весов риска для необеспеченных потребительских кредитов утверждено постановлением Правления НБУ от 11 января 2021 года №1 “О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине” и вступает в силу с 30 июня 2021 года.
В то же время этим же постановлением банкам предоставляется возможность с отчетной даты по состоянию на 21 февраля определять потребность в капитале на покрытие кредитного риска внебалансовых обязательств, учитывая вероятность их превращения (конверсии) в кредитные активы.
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