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НБУ повышает требования к необеспеченным потребительским кредитам

НБУ повышает требования к необеспеченным потребительским кредитам

Национальный банк Украины вводит повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Повышение пройдет в два этапа:

  • до 125% – на 1 июля 2021 года;
  • до 150% – на 1 января 2022 года.

Для чего это:

  • такое повышение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Ведь качество этого портфеля сильно зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам;
  • введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности. В то же время сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной.

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Напомним, что текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.

Что это изменит двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий. Таким образом увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Решение о повышении весов риска для необеспеченных потребительских кредитов утверждено постановлением Правления НБУ от 11 января 2021 года №1 “О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине” и вступает в силу с 30 июня 2021 года.

В то же время этим же постановлением банкам предоставляется возможность с отчетной даты по состоянию на 21 февраля определять потребность в капитале на покрытие кредитного риска внебалансовых обязательств, учитывая вероятность их превращения (конверсии) в кредитные активы.

По материалам Finance.UA
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